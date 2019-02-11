Роналду забиває щонайменше 20 голів вже 13 сезонів поспіль

Англія — 08:00 2211
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"Зінченко відплатив Гвардіолі за довіру", – високі оцінки українця за матч з Челсі, який став найкращим для нього в АПЛ
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Ребров хоче підписати у Ференцварош форварда збірної України вже в найближчі дніУкраїна — 10 лют 4196
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Зінченко віддав класний асист Стерлінгу та посприяв голу Агуеро – відео результативних дій українця в матчі проти ЧелсіАнглія — 10 лют 2548
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Манчестер Сіті – Челсі: найкращий матч Зінченка в Англії, ганебне фіаско "Сарріболу", рекорди АгуероАнглія — 10 лют 7328
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Манчестер Сіті – Челсі: онлайн-трансляція матчу, у якому феєрили Зінченко та Агуеро – як це булоАнглія — 10 лют 3408
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