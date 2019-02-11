Роналду забиває щонайменше 20 голів вже 13 сезонів поспіль

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду золотими літерами вписав своє ім'я в історію футболу.

Вчора під час матчу Серії А проти Сассуоло (3:0) нападник "б'янконері" Кріштіану Роналду забив один із голів у цій зустрічі. Цей м'яч став 20-м для португальця у всіх турнірах турнірах за туринський клуб.

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Володар "Золотого м'яча забиває щонайменше 20 голів вже 13 сезонів поспіль, повідомляє Opta. Нагадаємо, впродовж кар'єри Роналду пограв за Спортінг, Манчестер Юнайтед, Реал та Ювентус, де виступає й до сьогодні.

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