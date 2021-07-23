"Моя сім'я прощалася зі мною. Вони були в сонцезахисних окулярах, однак я бачив, як по їхніх щоках котилися сльози. Я пішов на посадку в літак з цим образом перед очима.

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Так, перехід зі Спортінга у Манчестер Юнайтед – це найважчий момент у моїй кар'єрі. Я плакав, очевидно. Моя сім'я залишилася на Мадейрі, а я поїхав", – цитує Роналду besoccer.

Нагадаємо, Кріштіану розпочинав свою кар'єру саме у Спортінгу, а в серпні 2003-го перебрався в МЮ. За "червоних дияволів" зірковий бомбардир провів 292 поєдинки (118 голів та 69 асистів).

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