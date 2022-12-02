Головний тренер "селесао" Фернанду Сантуш провів потрійну заміну вже на 65-й хвилині матчу 3 туру ЧС проти Південної Кореї. Поле довелося покидати і Кріштіану Роналду. Капітан португальців виглядав відверто невдоволеним, а потім ще більше розчарувався, коли команда пропустила вдруге і зазнала першої поразки на Мундіалі.

Неоднозначний епізод із заміною довелося пояснювати.

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"Все позаду, нічого не відбулось. Неприємна ситуація сталася прямо перед моєю заміною. Корейські гравці кричали, щоб я рухався швидше, але вони не можуть наказувати мені. Я так і відповів їм", – наводить слова Роналду Observador.

Зауважимо, що поразка не завадила Португалії посісти перше місце групи і вийти у 1/8 фіналу ЧС, де доведеться зустрітися з другою командою квартету G.

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