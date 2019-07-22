Роналду розлютився на Саррі після заміни – ЗМІ запідозрили португальця у саботажі

Головна зірка Ювентуса Кріштіану Роналду сильно обурився через власну заміну в товариському матчі проти Тоттенхема (2:3).

Португалець відзначився забитим м'ячем, зробивши рахунок 2:1 на користь туринського гранда, а вже через три хвилини після гола (63) помітив, що Мауріціо Саррі готує йому заміну. Покидаючи поле, Роналду обурено відповів на репліку тренера, який хотів перевірити у бою молодого кантерано Матеуса Перейру.

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За інформацією італійських ЗМІ, Кріштіану був готовий зіграти усі 90 хвилин. "Якщо я говорю, що можу продовжувати, так воно і є", – начебто випалив португалець у бік 60-річного фахівця.

Натомість, британський таблоїд Daily Star вже встиг поширити інформацію, мовляв, португалець до останнього підтримував Макса Аллегрі та перебуває в опозиції до нового тренера зі ще декількома гравцями.

Відзначимо, що після матчу Саррі назвав Роналду найкращим гравцем світу, на якого повинна працювати уся команда.

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