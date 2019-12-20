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Роналду розкрив історію виникнення його знаменитого святкування голів

09:54 608 Читать на русском
Роналду розкрив історію виникнення його знаменитого святкування голів
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Нападник Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів, як почав святкувати забиті голи у притаманному йому стилі.

Після кожного забитого м'яча 34-річний португалець біжить до кутового прапорця, розвертається на 180 градусів у стрибку, розводить руки назад і кричить "Si!" ("Так" з іспанської та італійської). За словами Кріштіану, ця ідея виникла спонтанно.

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"Я почав кричати це, коли грав за Реал. Після перемог команди всі кричали "Si", я теж почав це робити. Не знаю, чому так. Одного разу я забив гол у ворота Челсі під час передсезонної підготовки і відсвяткував таким чином.

Мене запитували: "Навіщо ти це зробив?". Не знаю, все трапилося якось спонтанно. Я давно казав, що найкращі речі стаються самі собою", – цитує Роналду DAZN.

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Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Португалія Португалія Італія
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