Останнім часом "червоних дияволів" лихоманить, команда демонструє не найкращі результати, а частина гравців незадоволена коучем. Роналду входить до цієї когорти, стверджує AS.

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Нещодавно Рангнік заявив, що очікує від Кріша більше забитих м'ячів. Ці слова лише підсилили гнів португальця, який дуже сумнівається у кваліфікації фахівця. Тепер між ними обома ще більше провалля.

Попри це, 37-річний форвард, який влітку приєднався до Манчестера, не збирається покидати команду. Він чекатиме кінця сезону, щоб подивитись, хто очолить колектив.

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