Кріштіану Роналду все більше переконується у помилковості рішення повернутися до лав "червоних дияволів".

Португалець серйозно роздумує над достроковим відходом з Манчестер Юнайтед. Контракт 37-річного Кріша розрахований до літа 2023-го, але форвард цілком може достроково розірвати угоду вже по завершенні поточного сезону.

Роналду вперше за свою тривалу кар'єру починає відчувати, що старіє, і періодично вже не витримує інтенсивності Прем'єр-ліги. Про це нападник розповів своїм друзям, повідомляє The Sun.

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Це одна з причин, чому 5-разовий володар "Золотого м'яча" задумується про відхід з МЮ. Інша – нестабільна ситуація в самому клубі. Після повернення в Англію Роналду все більше розчаровується деградацією "червоних дияволів" порівняно з періодом сера Алекса Фергюсона. Команда стала значно слабшою – Кріштіану вважає, що це негативно вплинуло і на його результативність. Якщо МЮ фінішує поза топ-4, то дострокове прощання стане дуже реальним.

У сезоні 2021/22 португалець записав до свого активу 14 голів і 3 асисти. Але Кріштіану не забиває вже 5 матчів поспіль, чого з ним не траплялося більше 10-ти років.

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