Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду розповів про стан свого здоров'я та відповів міністру спорту Італії Вінченцо Спадафорі про дотримання карантину через COVID-19.

"Я в порядку, у мене немає симптомів. Я добре спав минулої ночі. Дякую за ваші повідомлення. Сподіваюся незабаром повернутися до тренувань.

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Порушення протоколу коронавірусу? Це брехня, я нічого не порушував. Погодивши все з Ювентусом і збірною Португалії, ми зробили все згідно з приписами. Чоловік в Італії, ім'я якого я не називаю, сказав, що я не поважаю правила, але це неправда. Я ні з ким не контактував, навіть в Турині.

Моя сім'я живе на іншому поверсі будинку, так що ми не можемо контактувати. Але, якщо ви позитивно мислите, то ніяких проблем немає", – наводить слова Роналду Goal.

Нагадаємо, Роналду підхопив коронавірус у таборі збірної Португалії, після чого повернувся в Турин, де зараз перебуває на самоізоляції.

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