Роналду різко відреагував на заяву італійського міністра щодо порушення карантину португальцем
Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду розповів про стан свого здоров'я та відповів міністру спорту Італії Вінченцо Спадафорі про дотримання карантину через COVID-19.
"Я в порядку, у мене немає симптомів. Я добре спав минулої ночі. Дякую за ваші повідомлення. Сподіваюся незабаром повернутися до тренувань.
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Порушення протоколу коронавірусу? Це брехня, я нічого не порушував. Погодивши все з Ювентусом і збірною Португалії, ми зробили все згідно з приписами. Чоловік в Італії, ім'я якого я не називаю, сказав, що я не поважаю правила, але це неправда. Я ні з ким не контактував, навіть в Турині.
Моя сім'я живе на іншому поверсі будинку, так що ми не можемо контактувати. Але, якщо ви позитивно мислите, то ніяких проблем немає", – наводить слова Роналду Goal.
Нагадаємо, Роналду підхопив коронавірус у таборі збірної Португалії, після чого повернувся в Турин, де зараз перебуває на самоізоляції.
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