Nike може розірвати 10-річний контракт із Кріштіану Роналду, завдяки якому португалець заробляє щонайменше 17 млн євро на рік. Як інформує Mundo Deportivo, у товариському матчі Аль-Насра з Сельтою португальський форвард грав у щитках від Adidas моделі X Pro.

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Роналду є обличчям Nike з 2003 року і зазвичай використовує щитки саме цієї фірми. Причина, через яку Кріштіану одягнув щитки фірми-конкурента, наразі невідома.

Аль-Наср поступився Сельті з рахунком 0:5, сам Роналду зіграв тільки в першому таймі.

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