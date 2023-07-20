Роналду ризикує втратити свій мегаконтракт із Nike – Кріштіану "спалився" у грі з Сельтою
На товариський матч із Сельтою Кріштіану Роналду вирішив одягнути щитки Adidas.
Nike може розірвати 10-річний контракт із Кріштіану Роналду, завдяки якому португалець заробляє щонайменше 17 млн євро на рік. Як інформує Mundo Deportivo, у товариському матчі Аль-Насра з Сельтою португальський форвард грав у щитках від Adidas моделі X Pro.
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Роналду є обличчям Nike з 2003 року і зазвичай використовує щитки саме цієї фірми. Причина, через яку Кріштіану одягнув щитки фірми-конкурента, наразі невідома.
Аль-Наср поступився Сельті з рахунком 0:5, сам Роналду зіграв тільки в першому таймі.
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