Фанатам Манчестер Юнайтед слід запастись терпінням в очікуванні появи Кріштіану Роналду на полі.

Зірковий новачок "червоних дияволів" матиме надто мало часу на підготовку, інформує The Sun.

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Роналду заздалегідь покинув розташування збірної Португалії, однак його ізоляція триватиме до четверга (9 вересня). Форвард встигне провести лише одне тренування перед поєдинком 4 туру АПЛ проти Ньюкасла (11 вересня). Імовірно, Уле Гуннар Сульшер прибереже 36-річну зірку, максимум випустивши його на заміну.

Нагадаємо, Роналду повернувся до "червоних дияволів", за яких виступав у 2003-2009 роках. Юнайтед заплатив Ювентусу за португальського нападника 15 млн євро з бонусами на 8 млн.

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