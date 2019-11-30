toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЄВРО-2020 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЗОРЯ - КАРПАТИ ЧЕЛСІ - ВЕСТ ХЕМ

"Роналду ризикнув, а Мессі залишився в Барселоні", – Віллаш-Боаш оцінив шанси зіркових гравців на "Золотий м'яч"

17:34 426 Читать на русском
"Роналду ризикнув, а Мессі залишився в Барселоні", – Віллаш-Боаш оцінив шанси зіркових гравців на "Золотий м'яч"
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі / фото з відкритих джерел

Головний тренер Марселя Андре Віллаш-Боаш назвав своїх фаворитів у боротьбі за "Золотий м'яч"-2019.

"Важко вибрати. Я – португалець, тому, звичайно, підтримую більше Роналду. Кріштіану пішов на ризик, покинувши найкращу команду світу з найбільшою кількістю титулів. Такий ризик повинен бути оцінений. Грати в Італії і забивати голи – непросто. А Мессі залишився в Барселоні. Звісно, він теж здатний робити різницю.

Мессі вже знає, що виграв "Золотий м'яч"-2019, – авторитетний журналіст

Обидва – виняткові гравці, так що "Золотий м'яч" буде розіграний між ними. Неймовірно, що два таких футболісти грають в один час. Вони обидва – інопланетяни", – цитує тренера Goal.com.

Нагадаємо, що цьогорічна церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться у понеділок, 2-го грудня. На думку букмекерів, головним претендентом на нагороду є Ліонель Мессі.

"Мені хотілось все покинути, на щастя, діти нічого не бачили": Мессі про намір піти з Барси та план Флорентіно Переса

blog_ava
Президент Барселони назвав найкращого гравця в історії футболу
06:30
3371
Теги
Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Андре Віллаш-Боаш Андре Віллаш-Боаш Золотий м'яч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
46
хв
Баварія
19:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук