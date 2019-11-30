"Роналду ризикнув, а Мессі залишився в Барселоні", – Віллаш-Боаш оцінив шанси зіркових гравців на "Золотий м'яч"

Головний тренер Марселя Андре Віллаш-Боаш назвав своїх фаворитів у боротьбі за "Золотий м'яч"-2019.

"Важко вибрати. Я – португалець, тому, звичайно, підтримую більше Роналду. Кріштіану пішов на ризик, покинувши найкращу команду світу з найбільшою кількістю титулів. Такий ризик повинен бути оцінений. Грати в Італії і забивати голи – непросто. А Мессі залишився в Барселоні. Звісно, він теж здатний робити різницю.

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Обидва – виняткові гравці, так що "Золотий м'яч" буде розіграний між ними. Неймовірно, що два таких футболісти грають в один час. Вони обидва – інопланетяни", – цитує тренера Goal.com.

Нагадаємо, що цьогорічна церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться у понеділок, 2-го грудня. На думку букмекерів, головним претендентом на нагороду є Ліонель Мессі.

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