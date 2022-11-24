Роналду пустив сльозу на старті останнього ЧС в кар'єрі: фото дня
Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду дуже емоційно розпочав поєдинок першого туру ЧС-2022 проти Гани.
37-річний португалець перед стартом чемпіонату світу розірвав контракт з Манчестер Юнайтед, тож його не стосувались клубні справи. Він міг зосередитись на останньому Мундіалі у своїй кар'єрі.
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Під час виконання гімну Португалії у 192 матчі за збірну Кріштіану виглядав зворушеним та пустив сльозу. Ці емоційні кадри зі швидкістю світла розлетілись соціальними мережами.
Окрім Гани, суперниками Роналду і Ко на груповому етапі катарського ЧС будуть Уругвай та Південна Корея. Матчі заплановані на 28 листопада й 2 грудня.
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