37-річний португалець перед стартом чемпіонату світу розірвав контракт з Манчестер Юнайтед, тож його не стосувались клубні справи. Він міг зосередитись на останньому Мундіалі у своїй кар'єрі.

Гана шаманськими співами готувалася до битви з Роналду

Під час виконання гімну Португалії у 192 матчі за збірну Кріштіану виглядав зворушеним та пустив сльозу. Ці емоційні кадри зі швидкістю світла розлетілись соціальними мережами.

Cristiano Ronaldo felt emotional during the national anthem ? pic.twitter.com/d8JZuEgkTg — GOAL (@goal) November 24, 2022

Ronaldo emocionado durante o hino português ? pic.twitter.com/cNlCssgV2x — B24 (@B24PT) November 24, 2022

Окрім Гани, суперниками Роналду і Ко на груповому етапі катарського ЧС будуть Уругвай та Південна Корея. Матчі заплановані на 28 листопада й 2 грудня.

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