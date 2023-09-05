YouTube-канал Binance записав "допит" Кріштіану Роналду на поліграфі. Ведучий вимагав, щоб португалець відповідав на запитання тільки "так" або "ні", але кілька разів Роналду не стримався і відповів більш розгорнуто.

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Зокрема, після запитання "Ти гуглив своє ім'я?" Роналду відповів: "Так, і дуже багато разів". Таку ж відповідь Кріштіану дав на запитання про те, чи вживав він фаст-фуд.

Роналду дав відповідь "так" на запитання про те, чи виграє Португалія чемпіонат світу, проте детектор показав, що форвард збрехав – судячи з усього, сам Кріштіану не вірить у таку можливість.

Також Роналду відповів ствердно на запитання про те, чи є він найкращим бомбардиром усіх часів. Настільки він у цьому впевнений.