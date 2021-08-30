Манкуніанці вже оголосили про досягнення домовленості щодо трансферу Кріштіану Роналду із туринського Ювентуса.

"Король повернувся додому": футбольні легенди і зірки спорту вітають камбек Роналду, урок для опальних фанів Ман Юнайтед

Португалець прибуде в Манчестер після паузи на матчі збірних, але вже пройшов медобстеження для свого нового клубу, повідомляє Sky Sports. Зазначається, що усі деталі переходу повинні бути узгодженні до вечора вівторка, щоб встигнути зареєструвати трансфер.

Зауважимо, що подібна практика не нова для Манчестер Юнайтед. Схожим чином підписали і Рафаеля Вараня. Клуб спочатку оголосив про прихід француза і лише через деякий час закрив усі необхідні формальності.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба