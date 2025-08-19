Роналду проявив небачену щедрість, асистувавши Феліксу – клуб Кріштіану у меншості переграв Бензема, Мане вилучили
Аль-Наср зіграв з Аль-Іттіхадом (2:1) у півфіналі Суперкубка Саудівської Аравії. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".
Суперкубок Саудівської Аравії, півфінал
Аль-Наср – Аль-Іттіхад – 2:1
Голи: Мане, 10, Фелікс, 61 – Бергвейн, 16
Вилучення: Мане, 25 (Аль-Наср)
Роналду офіційно переманив до Аль-Наср зірку Баварії
Аль-Іттіхад пропустив гол вже на 10-й хвилині матчу. Брозовіч виконав простріл у штрафний майданчик, а Мане влучно пробив у дотик. Команда Каріма Бензема дуже швидко поновила рівновагу. Діабі віддав шикарний пас п'ятою на Бергвейна, якому лише потрібно було переправити м'яч у сітку.
Аль-Наср не дограв тайм у повному складі. Мане водночас став і антигероєм. Садіо занадто сильно притримав суперника, і суддя показав червону. Утім, вилучення не зламало команду Роналду. По перерві Сімакан зробив довгу передачу на Кріштіану, а португалець віддав на Фелікса, який вже забивав у порожні ворота. Варто зауважити, що Роналду міг завершити момент самотужки. Жоау зазіхав на дубль, але суддя побачив фол в атаці. Аль-Іттіхад у другому таймі виглядав жахливо, дозволяючи супернику занадто часто наближатися до своїх воріт.
Аль-Наср зіграє з переможцем пари Аль-Кадісія – Аль-Ахлі у фінальному матчі за Суперкубок Саудівської Аравії.