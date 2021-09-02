"Це був мій перший день народження в Реалі. До мене приїхали кілька друзів, серед яких Марсело і Пепе. Вони завжди вешталися з Кріштіану. Я запросив і його, але попередньо запитав, чи не їде він додому відразу після тренування. Я подумав, що він не приїде до мене, але він надіслав повідомлення і запевнив, що буде.

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Роналду просто завалився в дім, а потім пив пиво разом з моїми друзями на подвір'ї. Так просто і буденно. Зізнаюсь, мене це дещо здивувало. На полі він завжди вигравав, був цілком зосереджений на роботі. Але за межами поля він був зовсім іншою людиною", – цитує Ді Марію Marca.

Нагадаємо, аргентинець провів у Реалі 4 роки (2010-2014), упродовж яких виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат Іспанії та 2 Кубки Іспанії.

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