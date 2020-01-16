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Роналду пропустив матч проти Удінезе через хворобу

06:00 319 Читать на русском
Роналду пропустив матч проти Удінезе через хворобу
Кріштіану Роналду / LaPresse

Стало відомо, чому форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду не взяв участі в побитті Удінезе (4:0) в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії.

 

Португальський нападник не зіграв проти фріульців через хворобу, повідомляє офіційний твіттер Ювентуса.

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Роналду захворів синуситом – запаленням слизової оболонки навколоносових повітряних пазух. Через це захворювання 5-разовий "Золотого м'яча" пропустив кубковий поєдинок із Удінезе. Щоправда, "Стара синьйора" впоралася з фріульцями й без його допомоги, впевнено здолавши гостей.

Наступний матч Юве зіграє проти Парми в рамках італійського чемпіонату. Цей поєдинок відбудеться 19 січня в Турині.

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Теги
Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Ювентус - Удінезе
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