Роналду пропустить поєдинок Серії А – відома причина
У 9-му турі чемпіонату Італії туринський Ювентус не розраховує на послуги зіркового форварда Кріштіану Роналду.
Португальський нападник не зіграє проти Беневенто, стверджує сайт Джанлуки Ді Марціо.
Роналду повторив "домашній" рекорд Мессі у Лізі чемпіонів
Керманич "Старої синьйори" Андреа Пірло вирішив надати Роналду відпочинок. Досвідчений форвард у листопаді провів 8 матчів у складі Юве та національної команди. Щодо участі Роналду в матчі Ліги чемпіонів проти Динамо наступного тижня наразі інформації немає. Натомість проти Беневенто вийде Леонардо Бонуччі. Центрбек залікував м'язову травму.
Матч Беневенто – Ювентус відбудеться у суботу, 28 листопада. Початок поєдинку о 19:00.
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