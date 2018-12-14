Роналду пропустить один з наступних матчів Ювентуса

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду отримає відпочинок і не зіграє в одному з наступних матчів Серії А.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі повідомив, що надасть відпочинок головній зірці команди Кріштіану Роналду, передає офіційний Твіттер Ювентуса.

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Про це італієць сказав на прес-конференції перед матчем 16 туру Серії А проти Торіно, який відбудеться 15 грудня о 21:30 за київським часом. Таким чином, Роналду пропустить матч проти Аталанти, Сампдорії або Роми.

Після 15 турів Кріштіану забив 10 голів, на 1 взяття воріт відстаючи від польської сенсації Кшиштофа Пйонтека.

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