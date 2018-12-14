toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - ЯБЛОНЕЦ ЛІГА ЄВРОПИ СПОРТІНГ ЛІСАБОН - ВОРСКЛА

Роналду пропустить один з наступних матчів Ювентуса

21:23 13 Читать на русском
Роналду пропустить один з наступних матчів Ювентуса
Кріштіану Роналду / Sky Sports

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду отримає відпочинок і не зіграє в одному з наступних матчів Серії А.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі повідомив, що надасть відпочинок головній зірці команди Кріштіану Роналду, передає офіційний Твіттер Ювентуса.

Стало відомо, коли Роналду має з'явитись в іспанському суді для ратифікації угоди про сплату податків

Про це італієць сказав на прес-конференції перед матчем 16 туру Серії А проти Торіно, який відбудеться 15 грудня о 21:30 за київським часом. Таким чином, Роналду пропустить матч проти Аталанти, Сампдорії або Роми.

Після 15 турів Кріштіану забив 10 голів, на 1 взяття воріт відстаючи від польської сенсації Кшиштофа Пйонтека.

Ліга чемпіонів 2018/19: невдача Шахтаря, Англія йде без втрат, виступи українців – підсумки групового етапу

Італія17 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Рома: Субота 22 грудня 2018

Ювентус
до матчу
7
дн
:
23
год
:
58
хв
Рома
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта Італія Ювентус - Рома Аталанта - Ювентус Ювентус - Сампдорія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Рома Рома Сампдорія Сампдорія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
28
хв
Сельта
22:00
Леганес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук