Роналду пропустить найближчий матч Ювентуса через травму

Ювентусу доведеться обходитись без своєї головної зірки Кріштіану Роналду у завтрашньому матчі Серії А проти Брешії.

Португалець не потрапив до заявки команди на матч 5 туру Серії А. Найімовірніше, у бомбардира туринців виявили пошкодження.

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Після гри з Вероною у Роналду виникли проблеми з привідним м'язом бедра, тому тренерський штаб Ювентуса не хоче ризикувати здоров'ям свого лідера. Раніше наставник команди Мауріціо Саррі підтвердив, що Роналду не зіграє проти Брешії. Слід зазначити, що 34-річний нападник наразі не пропустив жодної гри Ювентуса у поточному сезоні.

Нагадаємо, саме Роналду приніс Ювентусу перемогу над Вероною, впевнено реалізувавши пенальті на 49-й хвилині поєдинку.

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