Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду пропустить найближчий товариський матч своєї команди з Нігерією через гастрит. Про це повідомив головний тренер португальської збірної Фернанду Сантуш.

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"До завтрашнього матчу Роналду не буде готовий, він відпочиває. Як ви знаєте, гастрит дуже сильно послаблює гравців фізично", – наводить Mais Futebol слова Сантуша.

Матч між Португалією та Нігерією відбудеться у четвер, 17 листопада.

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