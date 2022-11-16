Роналду пропустить матч із Нігерією через несподівану причину
20:33 - Читать на русском
Кріштіану Роналду пропустить товариський матч із Нігерією через гастрит.
Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду пропустить найближчий товариський матч своєї команди з Нігерією через гастрит. Про це повідомив головний тренер португальської збірної Фернанду Сантуш.
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"До завтрашнього матчу Роналду не буде готовий, він відпочиває. Як ви знаєте, гастрит дуже сильно послаблює гравців фізично", – наводить Mais Futebol слова Сантуша.
Матч між Португалією та Нігерією відбудеться у четвер, 17 листопада.
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