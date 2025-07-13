Ігровий час капітана "лицарів Неджда" у наступній кампанії уріжуть приблизно на 25%, стверджує саудівський журналіст Фалах Аль-Кахтані.

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Роналду поговорив з Жорже Жезушем, який незабаром повинен очолити Аль-Наср. Обидва португальці зійшлися на думці, що 40-річному Крішу слід берегти себе і часом пропускати менш важливі матчі, як це вже бувало у минулому сезоні. Легендарний форвард хоче уникнути травм та підійти в якомога кращій формі до ЧС-2026.

Щоправда, Роналду доведеться пожертвувати деякими можливостями наблизитися до позначки в 1000 голів за кар'єру. Наразі португалець має 938 точних ударів за збірну та клуби.

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