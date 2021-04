Роналду мав розкішний шанс вже на другій хвилині відзначитись у поєдинку проти Наполі, але португалець не зміг у простій ситуації влучити по м'ячу після навісу від Даніло.

Реакція Кріштіану свідчить, що нападник і сам не очікував на такий промах, та зі злості ногою вдарив по стійці воріт неаполітанців. Тут вже португалець не промахнувся.

Варто відзначити, що за 9 хвилин Роналду виправився і відкрив рахунок у матчі.

