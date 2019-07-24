Роналду прокоментував перемогу Ювентуса у напруженому поєдинку Міжнародного кубка чемпіонів проти Інтера

Португалець підбив підсумки товариського матчу проти конкурентів із Серії А.

"Я отримав задоволення від гри в Китаї. Вболівальники були фантастичними, вони сильно підтримували мене і команду.

Черговий гол Роналду, провал Де Лігта і феєрія Буффона у відеоогляді матчу Ювентус – Інтер – 1:1 (пен. – 4:3)

Завжди приємно грати з Інтером, тому що вони одні з найсильніших наших суперників. Це чудова команда з прекрасним тренером, тому було задоволенням провести передсезонний товариський матч з такою великою спортивною агресією.

Ми раді, що перемогли. Думаю, ми заслужили перемогу", – сказав Роналду в інтерв'ю Football Italia.

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Нагадаємо, Ювентус здобув перемогу лише після серії пенальті. В основний час команди розійшлись миром 1:1.