Зірка Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду емоційно відреагував на перемогу в номінації "Найкращий гравець вересня в АПЛ".

"Пишаюсь тим, що мене назвали найкращим футболістом місяця серед великої кількості класних гравців Прем'єр-ліги (на приз ще претендували Канселу, Рюдігер, Салах, Сен-Максімен та Сарр – прим.).

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Дякую усім моїм одноклубникам, без них я б не впорався. Продовжуймо старанно працювати і тоді результати прийдуть", – написав Роналду у своїх соціальних мережах.

Нагадаємо, Кріштіану приєднався до Манчестер Юнайтед наприкінці серпня, а вже 11 вересня оформив дубль у ворота Ньюкасла. Загалом 36-річний португалець провів 3 матчі та відзначився 3 голами упродовж вересня.

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