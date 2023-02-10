Вчора 38-річний португалець оформив покер за Аль-Наср, що дозволило йому підкорити вражаючу ювілейну позначку.

Покер і мегаювілей Роналду у відеоогляді матчу Аль-Вехда – Аль-Наср – 0:4

"Прекрасне відчуття – забити 4 і досягти позначки у 500 голів у рамках національних чемпіонатів. Все це в дуже солідному переможному матчі команди", – написав Роналду в Instagram.

Нагадаємо, контракт форварда з Аль-Айном розрахований до літа 2025 року. Раніше він наколотив 311 м'ячів у Ла Лізі (Реал), 103 в АПЛ (МЮ), 81 в Серії А (Ювентус), 3 в Прімейрі (Спортінг) і один в Саудівській Аравії.

Роналду оформив покер у матчі проти скандального екс-динамівця – форвард Аль-Насра підкорив чергову супервершину