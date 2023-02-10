Роналду прокоментував 500 гол у кар'єрі і покер за Аль-Наср
Кріштіану Роналду щиро радіє своєму черговому видатному досягненню.
Вчора 38-річний португалець оформив покер за Аль-Наср, що дозволило йому підкорити вражаючу ювілейну позначку.
Покер і мегаювілей Роналду у відеоогляді матчу Аль-Вехда – Аль-Наср – 0:4
"Прекрасне відчуття – забити 4 і досягти позначки у 500 голів у рамках національних чемпіонатів. Все це в дуже солідному переможному матчі команди", – написав Роналду в Instagram.
Нагадаємо, контракт форварда з Аль-Айном розрахований до літа 2025 року. Раніше він наколотив 311 м'ячів у Ла Лізі (Реал), 103 в АПЛ (МЮ), 81 в Серії А (Ювентус), 3 в Прімейрі (Спортінг) і один в Саудівській Аравії.
Роналду оформив покер у матчі проти скандального екс-динамівця – форвард Аль-Насра підкорив чергову супервершину