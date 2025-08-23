Суперкубок, Саудівська Аравія, фінал

Аль-Наср – Аль-Ахлі – 2:2 (по пен. 2:3)

Голи: Роналду, 41, Брозовіч, 83 – Кессьє, 45+6, Ібаньєс, 89

Аль-Наср висміяв Бензема після перемоги над Аль-Іттіхадом, причина – у словах про Роналду

Аль-Наср та Аль-Ахлі зійшлися у матчі за Суперкубок. Роналду відкрив рахунок з пенальті. Це його 939 гол у кар'єрі, а також 100-й за "жовтих". Утім, Кессьє ще до перерви зрівняв. Хоча Аль-Наср мав перевагу у володінні і створив більше моментів, забити вдалося другий гол лише перед фінальним свистком. Брозовіч класним ударом відправив м'яч у сітку. І знову через кілька хвилин Аль-Ахлі поновив рівновагу.

Доля трофея вирішувалася в серії пенальті, де Аль-Ахлі переміг Аль-Наср. Варто зауважити, що Кріштіану Роналду досі не зміг виграти жодного трофея в Саудівській Аравії.

Роналду проявив небачену щедрість, асистувавши Феліксу – клуб Кріштіану у меншості переграв Бензема, Мане вилучили