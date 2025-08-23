Роналду програв у фіналі Суперкубка – Кріштіану забив з пенальті, але знову залишився без трофея
Аль-Наср програв Аль-Ахлі (2:2, по пен 2:3) у фіналі Суперкубка Саудівської Аравії. Результат та огляд зустрічі читайте на "Футбол 24".
Суперкубок, Саудівська Аравія, фінал
Аль-Наср – Аль-Ахлі – 2:2 (по пен. 2:3)
Голи: Роналду, 41, Брозовіч, 83 – Кессьє, 45+6, Ібаньєс, 89
Аль-Наср висміяв Бензема після перемоги над Аль-Іттіхадом, причина – у словах про Роналду
Аль-Наср та Аль-Ахлі зійшлися у матчі за Суперкубок. Роналду відкрив рахунок з пенальті. Це його 939 гол у кар'єрі, а також 100-й за "жовтих". Утім, Кессьє ще до перерви зрівняв. Хоча Аль-Наср мав перевагу у володінні і створив більше моментів, забити вдалося другий гол лише перед фінальним свистком. Брозовіч класним ударом відправив м'яч у сітку. І знову через кілька хвилин Аль-Ахлі поновив рівновагу.
Доля трофея вирішувалася в серії пенальті, де Аль-Ахлі переміг Аль-Наср. Варто зауважити, що Кріштіану Роналду досі не зміг виграти жодного трофея в Саудівській Аравії.
Роналду проявив небачену щедрість, асистувавши Феліксу – клуб Кріштіану у меншості переграв Бензема, Мане вилучили