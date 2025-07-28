Роналду продовжує збирати португальських друзів у Аль-Насрі – легенду Реала офіційно замінили
Аль-Наср зробив черговий важливий крок у рамках "португалізації" своєї структури.
Новим спортивним директором став 37-річний Сімао Коутінью, інформує прес-служба саудівського гранда. На цій посаді він замінив Фернандо Єрро.
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Аль-Наср продовжує призначати на ключові посади португальців. Капітаном команди, звичайно, залишається Кріштіану Роналду. Влітку головним тренером запросили Жорже Жезуша, а технічним директором – Жозе Семеду. Для Сімау Коутінью це буде перший досвід менеджерської роботи в клубі, до цього він працював комерційним директором в агентстві Proeleven.
Незабаром очікують прихід ще одного португальця. Аль-Наср узгодив з Челсі перехід форварда Жоау Фелікса за 30 мільйонів євро, які з бонусами можуть вирости до 50 млн.
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