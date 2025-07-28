Аль-Наср зробив черговий важливий крок у рамках "португалізації" своєї структури.

Новим спортивним директором став 37-річний Сімао Коутінью, інформує прес-служба саудівського гранда. На цій посаді він замінив Фернандо Єрро.

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Аль-Наср продовжує призначати на ключові посади португальців. Капітаном команди, звичайно, залишається Кріштіану Роналду. Влітку головним тренером запросили Жорже Жезуша, а технічним директором – Жозе Семеду. Для Сімау Коутінью це буде перший досвід менеджерської роботи в клубі, до цього він працював комерційним директором в агентстві Proeleven.

Незабаром очікують прихід ще одного португальця. Аль-Наср узгодив з Челсі перехід форварда Жоау Фелікса за 30 мільйонів євро, які з бонусами можуть вирости до 50 млн.

Simão Coutinho is the new Sports director at AlNassr.



Welcome aboard, Simão. pic.twitter.com/BOZTL4lLWJ — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 27, 2025

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