Чергові дві невдачі зіркового португальця трапилися в матчі проти Кротоне (3:0). Роналду бив зі штрафних на 26-й та 88 хвилинах – спочатку вгатив у стінку, а потім вище воріт.

Дубль Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Кротоне – 3:0

Журналіст SkyTG24 Джузеппе Пасторе провів підрахунки невдалих спроб нападника. За час виступів у Серії А Кріштіану виконав 64 удари зі штрафних – 42 полетіли в стінку, а 21 не в площину воріт. Єдиний гол трапився у липні минулого року, коли Ювентус розгромив Торіно з рахунком 4:1.

Додамо, що загальна результативність Роналду залишається на високому рівні. Форвард Ювентуса оформив дубль у ворота Кротоне та з 18 голами очолив перегони бомбардирів Серії А.

Ювентус завдяки дублю Роналду знищив Кротоне та піднявся на третю сходинку Серії А