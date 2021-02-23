Роналду продовжив жахливу серію штрафних в Італії – більшість ударів португальця летять в стінку, а гол лише один
Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду вперто продовжує бити горобців і суперників своїми ударами зі штрафних.
Чергові дві невдачі зіркового португальця трапилися в матчі проти Кротоне (3:0). Роналду бив зі штрафних на 26-й та 88 хвилинах – спочатку вгатив у стінку, а потім вище воріт.
Дубль Роналду у відеоогляді матчу Ювентус – Кротоне – 3:0
Журналіст SkyTG24 Джузеппе Пасторе провів підрахунки невдалих спроб нападника. За час виступів у Серії А Кріштіану виконав 64 удари зі штрафних – 42 полетіли в стінку, а 21 не в площину воріт. Єдиний гол трапився у липні минулого року, коли Ювентус розгромив Торіно з рахунком 4:1.
Додамо, що загальна результативність Роналду залишається на високому рівні. Форвард Ювентуса оформив дубль у ворота Кротоне та з 18 голами очолив перегони бомбардирів Серії А.
Ювентус завдяки дублю Роналду знищив Кротоне та піднявся на третю сходинку Серії А