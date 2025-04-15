Як інформує Marca, останній рік контракту Роналду є необов'язковим для виконання. Як це виглядатиме на практиці, джерело не розголошує. Термін чинної угоди Кріштіану з клубом розрахований до літа 2025 року.

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КР7 знайшов в Ер-Ріяді та в клубі все, що йому потрібно для просування вперед у своїй спортивній кар'єрі. Двома його найближчими цілями є виступ у складі збірної Португалії на ЧС-2026 і досягнення позначки в 1000 забитих м'ячів. На даний момент він забив 934 голи в кар'єрі.

Роналду є найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії цього сезону – він забив 23 м'ячі. Раніше повідомлялося, що португалець може стати власником Валенсії за рахунок капіталу з Саудівської Аравії.

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