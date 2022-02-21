Нападник Манчестер Юнайтед нарешті позбувся квартири в США, яку не міг продати більше двох років.

Португалець виставив на продаж квартиру в Trump Tower ще у 2019 році, але позбувся її тільки зараз. Кріштіану Роналду отримав за помешкання площею 233 квадратних метри трохи більше 7-ми мільйонів доларів. Збитки нападника склали більше 10-ти млн євро, повідомляє AS.

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Ім'я покупця наразі невідоме. У 2015-му Кріштіану придбав об'єкт нерухомості за 16 млн євро. Експерти з нерухомості вказали на дві помилки Роналду. Перша – португалець зупинив свій вибір саме на Trump Tower, що належить колишньому президенту США. З часом Трамп став ненависною фігурою, з якою багато хто не хотів мати жодного зв'язку. Друга – Кріштіану купив житло з видом на Центральний парк в період найбільшого росту цін.

Пандемія коронавірусу остаточно обвалила ринок нерухомості – як наслідок, Роналду в підсумку зазнав серйозних фінансових збитків.