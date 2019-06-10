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Роналду про боротьбу за "Золотий м'яч": Я виграв три трофеї і провів черговий вдалий сезон – що ще я можу зробити?

14:15 645 Читать на русском
Роналду про боротьбу за "Золотий м'яч": Я виграв три трофеї і провів черговий вдалий сезон – що ще я можу зробити?
Кріштіану Роналду / Reuters

Португалець залишився задоволеним своїми виступами у сезоні 2018/19.

61’ Гонсалу Гедеш
 
61’ Гонсалу Гедеш

Роналду вважає, що досягнув неабияких успіхів у складі Ювентуса і рідної національної команди.

"Збірна Португалії переживає дуже хороший період з 2016 року, коли ми виграли Євро, а тепер стали переможцями в Лізі націй. Отримую задоволення від виступу за національну команду. Дуже важливо отримувати задоволення і вигравати титули зі збірною.

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Підтримка була приголомшливою. Вболівальники дуже допомогли мені і всій команді в матчі з Нідерландами. У мене не було будь-яких амбіцій, тому що я відчуваю себе добре. Я намагаюся допомогти молодим гравцям, а вони намагаються допомогти мені, це ідеальне поєднання.

Я виграв три трофеї і був в порядку, як і завжди. Не було сезону, в якому я б грав погано, і цей рік не став винятком. Цифри за останні 16 років говорять самі за себе, що я ще можу зробити?

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Чи заслуговую я "Золотий м'яч"? Я не знаю, надам право голосу тим, хто оцінює мою роботу", – цитує Роналду AS.

У сезоні 2018/19 португалець виграв чемпіонат і Суперкубок Італії з Ювентусом, а також переміг у фіналі Ліги націй зі збірною Португалії. Якщо Роналду отримає "Золотий м'яч" у 2019 році, то стане єдиним у світі шестиразовим володарем нагороди.

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Ювентус Ювентус Португалія Португалія Золотий м'яч Ліга націй Португалія - Нідерланди Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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