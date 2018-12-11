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Роналду привітав свого сина з першим трофеєм в академії Ювентуса

07:30 6 Читать на русском
Роналду привітав свого сина з першим трофеєм в академії Ювентуса
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Кріштіану Роналду-молодший виграв свій перший трофей у складі академії Ювентуса та отримав привітання від батька.

Кріштіану Роналду в своєму Instagram опублікував фотографію свого сина з кубком, який він виграв у складі команди Ювентуса U-9 та підписав: "Вітаю".

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Це перший трофей Кріштіану-молодшого з дитячою командою "б'янконері". Він перейшов в академію клубу одразу після трансферу його батька.

Ювентус по завершенню 15 турів лідирує в турнірній таблиці Серії А та має 43 очки, випереджаючи найближчого переслідувача Наполі на 8 пунктів.

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