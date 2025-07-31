Контрольний матч

Аль-Наср – Тулуза – 2:1

Голи: Роналду, 33, Марран, 76 – Гбохо, 25

Чотирма днями раніше РБ Лейпциг принизив Тулузу, розбивши її з рахунком 0:7. У наступному матчі "лілії" проявили більш бойовий настрій, хоча це не врятувало їх від поразки.

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На невеликій Унтерсберг-Арені в Гредідзі під поглядом 4 тисяч уболівальників, Аль-Наср переміг представника французької Ліги 1 з рахунком 2:1. Кріштіану Роналду забив свій гол на 33-й хвилині. Як зазначає L'Equipe, в цьому епізоді, ймовірно, був офсайд – але VAR на стадіоні був відсутній, і головний арбітр вважав за краще зарахувати гол на радість уболівальникам.

Кріштіану був замінений в перерві.