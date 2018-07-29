Роналду прилетів до Італії та завтра проведе перше тренування в Ювентусі

Зірковий новачок Ювентуса Кріштіану Роналду прилетів у Турин та невдовзі розпочне підготовку до нового сезону.

У Кріштіану Роналду закінчилась відпустка після ЧС-2018 і вже незабаром португалець розпочне підготовку до нового сезону в Серії А.

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До слова, Ювентус зараз перебуває у США, де бере участь у Міжнародному кубку чемпіонів, однак, Роналду не полетів разом з командою в Америку.

Вже завтра 33-річний футболіст проведе перше тренування у якості гравця "б'янконері".

Нагадаємо, Кріштіану Роналду перейшов з Реала в Ювентус під час цього трансферного вікна.

Перехід португальця обійшовся Юве близько 105 млн євро. Кріштіану підписав контракт на 4 роки із зарплатою 30 млн євро за сезон.

C. Ronaldo arriving at Turin's Caselle airport and will begin training on Monday

pic.twitter.com/dwG2oIYN4M — FancyDiMaria (@FancyDiMaria) 29 июля 2018 г.

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