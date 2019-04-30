Роналду придбав найдорожчий автомобіль у світі

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду не соромиться тішити себе коштовними подарунками.

Кріштіану Роналду придбав собі нового "залізного коня". Цього разу вибір зіркового португальця впав на Bugatti Voiture Noire, повідомляє La Stampa.

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За інформацією порталу, вартість такої "цяцьки" становить близько 11 млн євро, що робить її найдорожчим автомобілем у світі. Під капотом цієї машини ховається 1500 кінських сил, вона розвиває швидкість до 420 кілометрів на годину.

В поточному сезоні Серії А Роналду провів 28 матчів, в яких відзначився 20-ма голами та 11-ма асистами.