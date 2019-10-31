Роналду прибув на базу Ювентуса в оригінальному костюмі на Хелловін

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду продемонстрував свій костюм на Хелловін.

Кріштіану Роналду вирішив долучитись до святкування Хелловіна прямо на тренувальній базі Ювентуса та виклав позитивне відео в Instagram.

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Костюм Роналду досить оригінальний – він виглядає так, начебто один клоун сидить на плечах іншого. Португалець проходить коридорами під знамениту пісню Майкла Джексона –Thriller.

Нагадаємо, саме Роналду приніс перемогу Ювентусу у вчорашньому матчі 11-го туру Серії А, реалізувавши пенальті на останніх хвилинах гри з Дженоа (2:1).

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