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Роналду прибув на базу Ювентуса в оригінальному костюмі на Хелловін

15:26 548 Читать на русском
Роналду прибув на базу Ювентуса в оригінальному костюмі на Хелловін
Кріштіану Роналду / твіттер Кріштіану Роналду

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду продемонстрував свій костюм на Хелловін.

Кріштіану Роналду вирішив долучитись до святкування Хелловіна прямо на тренувальній базі Ювентуса та виклав позитивне відео в Instagram.

Роналду відзначився ганебною симуляцією – дайвер року

Костюм Роналду досить оригінальний – він виглядає так, начебто один клоун сидить на плечах іншого. Португалець проходить коридорами під знамениту пісню Майкла Джексона –Thriller.

Нагадаємо, саме Роналду приніс перемогу Ювентусу у вчорашньому матчі 11-го туру Серії А, реалізувавши пенальті на останніх хвилинах гри з Дженоа (2:1).

Ювентус вирвав перемогу в Дженоа, Рома розгромила Удінезе, Шахов віддав перший асист: 10-й тур Серії А, середа

Happy Halloween everyone

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Теги
Італія Ювентус Ювентус Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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