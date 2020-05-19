Роналду прибув на базу Ювентуса – португалець вперше буде тренуватися з командою після карантину

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду готується до відновлення тренувань з клубом після двомісячної паузи через пандемію коронавірусу.

Португалець, як і всі футболісти, був змушений працювати індивідуально в домашніх умовах. Після зупинки чемпіонату Італії Роналду полетів на Мадейру в середині березня, а 4 травня повернувся в Турин.

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19 травня закінчився карантин Кріштіану. Після проходження медичного обстеження португалець зможе приступити до тренувань з командою. Форвард вже побував на тренувальній базі "Старої синьйори".

Напередодні стало відомо, що в Італії продовжили заборону на проведення масових заходів до 14 червня. 4 травня на Апеннінах дозволили індивідуальні тренування, а з 18 числа гравці мають змогу займатися у складі груп.

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