Роналду прибуде в розташування Ювентуса у понеділок

Туринський клуб офіційно повідомив, коли зірковий новачок Кріштіану Роналду приєднається до "старої синьори".

Ювентус у своєму Twitter повідомив, що Роналду приїде в Турин вже у понеділок – 16 липня. Пост оформлений з 7 номером, під яким виступатиме зірковий Кріштіану в Ювентусі, – знаковою цифрою поступився Куадрадо.

Кріштіану Роналду покинув Реал і підписав 4-річний контракт з "б'янконері". Цей трансфер став рекордним в історії італійського футболу, а сам португалець в новому клубі зароблятиме 30 мільйонів євро на рік.

Трансфер Роналду: програли усі – Реал, Ювентус та сам гравець