Аль-Наср, за який виступає Кріштіану Роналду, активно підсилюється перед новим сезоном. Як повідомляє FootMercato, клуб зробив пропозицію Манчестер Юнайтед щодо трансферу бразильського вінгера Антоні. Сума угоди наразі не розголошується.

Невдаха Челсі їде до Роналду замість Трубіна – трансфер узгоджений

Антоні – один із чотирьох гравців першої команди Манчестер Юнайтед, які тренуються окремо від основної групи. Разом із Санчо, Маласією та Гарначо він не полетів на передсезонний тур у США. Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий розлучитися з бразильцем за 50–60 мільйонів євро, хоча на старті літа фігурували значно скромніші оцінки – від 22 до 34 мільйонів євро.

У другій половині минулого сезону Антоні виступав на правах оренди за Бетіс, де знову нагадав про себе – 9 голів у 26 матчах значно покращили його реноме після трьох невдалих сезонів на Олд Траффорд.

Аль-Наср також близький до оформлення трансферу Жоау Фелікса. Згідно з останніми даними, з Челсі погоджено угоду на 30 мільйонів євро, яка з бонусами може вирости до 50 мільйонів.

Саудівський клуб прагне повернути собі титул чемпіона після третього місця у попередньому сезоні.

Зазначимо, що Антоні та Роналду були одноклубниками в Манчестер Юнайтед зовсім недовго: бразилець приєднався до "дияволів" у вересні 2022 року, а португалець пішов уже в листопаді того ж року. Таким чином, їхній період співпраці тривав лише кілька місяців.

"Вони були сильнішими, ніж Марсель": Де Дзербі – про конкуренцію з ПСЖ, стиль переможця і своє божевілля