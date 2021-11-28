"Роналду має лише одну мету – піти на пенсію з більшою кількістю "Золотих м'ячів", ніж Мессі. Я знаю це точно, адже він особисто сказав мені. Наша нагорода не має нічого спільного з грішми. Це просто трофей. Але мати його – означає мати місце в історії. Якщо ми подивимося на статистику Мессі та Роналду, то побачимо, що вони завжди забивають багато голів у вересні та жовтні, напередодні голосування. Це не збіг.

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Ми дуже обережні з голосуванням. Але ім'я переможця "Золотого м'яча" – великий секрет. Я думаю, що в решті видів спорту немає рівноцінного призу. У 2018 році Модріч плакав, наче дитина, коли дізнався, що стане переможцем", – наводить слова Ферре AS.

Нагадаємо, зараз у 34-річного Мессі 6 "Золотих м'ячів", а у 36-річного Роналду 5. Аргентинець може збільшити свій відрив, оскільки цьогоріч саме він вважається фаворитом. Результати голосування оголосять 29 листопада, місце проведення заходу – знаменитий паризький театр Шатле.

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