"Чи думав я щодо завершення міжнародної кар'єри, аби довше виступати на клубному рівні? Але навіщо? Я думаю, час ще не настав. Справа не в тому, чого хочуть люди, а в тому, чого хочу я.

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Коли я відчую, що більше не можу бігти, йти в дриблінг, бити по воротах, якщо моя міць випарується... Але це все у мене досі є, тому я хочу продовжувати, адже я все ще мотивований. Хочу вийти на ще більш високий рівень", – поділився Роналду в коментарі Sky Sports.

Зазначимо, що Кріштіану став найкращим бомбардиром в історії в матчах за національну команду – Роналду наколотив за збірну Португалії 115 голів.

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