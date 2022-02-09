Роналду повторив свою звичку після провальних матчів – зірка МЮ втік у підтрибунку без прощань з фанатами і суперниками
Нападник МЮ Кріштіану Роналду не любить затримуватися на полі після невдалих виступів.
У матчі проти Бернлі (1:1) 37-річний форвард вкотре показав свою звичку "прощатися по-англійськи".
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Роналду втік у підтрибунне приміщення відразу після фінального свистка. Зірка Манчестер Юнайтед регулярно робить це упродовж сезону, коли йому не вдається забити, а команда не виграє. За це йому постійно дістається від експертів. Мовляв, Роналду демонструє неповагу до суперників і власних фанатів, які приїхали підтримати "червоних дияволів".
Нагадаємо, португалець не може забити у 5 матчах поспіль, а МЮ випав із зони Ліги чемпіонів.
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