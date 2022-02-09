Нападник МЮ Кріштіану Роналду не любить затримуватися на полі після невдалих виступів.

У матчі проти Бернлі (1:1) 37-річний форвард вкотре показав свою звичку "прощатися по-англійськи".

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Роналду втік у підтрибунне приміщення відразу після фінального свистка. Зірка Манчестер Юнайтед регулярно робить це упродовж сезону, коли йому не вдається забити, а команда не виграє. За це йому постійно дістається від експертів. Мовляв, Роналду демонструє неповагу до суперників і власних фанатів, які приїхали підтримати "червоних дияволів".

Нагадаємо, португалець не може забити у 5 матчах поспіль, а МЮ випав із зони Ліги чемпіонів.

Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Бернлі, втративши місце у зоні Ліги чемпіонів