Португалець таки приїде в Англію, але питання щодо його майбутнього залишається актуальним.

Роналду пропустив старт підготовки манкуніанців до нового сезону. Офіційна причина – сімейні обставини, але, схоже, насправді таким способом нападник натякає на бажання змінити клуб, позаяк хоче грати грати у Лізі чемпіонів.

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Сьогодні, 25 липня, Кріштіану повертається в Манчестер, щоб продовжити діалог з керівництвом клубу щодо свого майбутнього. Наразі Роналду не тренуватиметься з партнерами по команді – португальця очікує складна розмова з Еріком Тен Хагом і босами МЮ, повідомляє The Athletic.

Офіційна позиція клубу незмінна – "червоні дияволи" розраховують на португальця як важливу частину команди на сезон 2022/23 і не збираються його відпускати. Клуб позитивно оцінює приїзд Кріштіану в Англію. У таборі Манчестер Юнайтед вважають, що це підвищило шанси на збереження форварда у складі.

Нагадаємо, угода Роналду з МЮ чинна ще рік. У сезоні 2021/22 португалець зіграв у 38 матчах, забив 24 голи та віддав 3 асисти.

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