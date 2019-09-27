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Роналду повернувся у склад Ювентуса після травми

00:08 69 Читать на русском
Роналду повернувся у склад Ювентуса після травми
Роналду на тренуванні Ювентуса / Офіційний сайт туринців

Зірка Ювентуса Кріштіану Роналду повернувся до тренувань з командою після незначного пошкодження.

 

Португалець займався разом з іншими гравцями Ювентуса, інформує офіційний сайт туринського клубу.

Балотеллі спіймали з цигаркою перед матчем проти Ювентуса – форвард закурив прямо в роздягальні Брешії

На тижні Роналду пропустив матч проти Брешії (перемога "зебр" 2:1) через проблеми з привідним м'язом. Пошкодження виявилось несерйозним, і вже у найближчій грі проти СПАЛа нападник зможе вийти на поле. Ювентус прийматиме одного з аутсайдерів чемпіонату 28 вересня.

Роналду близький до антирекорду Серії А

Нагадаємо, в активі Кріштіану Роналду два голи в чотирьох стартових турах Серії А 2019/20.

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26 вересня
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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія Ювентус - СПАЛ
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