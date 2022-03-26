Після трьох поспіль перемог Давіда Де Хеа нагорода повернулася до Кріштіану Роналду, інформує прес-служба клубу.

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Результати "червоних дияволів" останнім часом доволі сумні, тому португальцю вистачило одного особистого суперперфомансу. У березні він провів 3 матчі і лише в одному відзначався результативними діями – переможний хет-трик проти Тоттенхема (3:2). Це стало ключовим фактором перемоги Кріша над Санчо і Фредом, які також були у трійці фіналістів голосування.

Саме Роналду є найрезультативнішим гравцем МЮ в нинішньому сезоні – 33 матчі, 18 голів і 3 асисти.

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