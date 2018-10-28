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Роналду повернеться у збірну Португалії на заключні матчі Ліги націй

27 жовтня 12:08 483 Читать на русском
Роналду повернеться у збірну Португалії на заключні матчі Ліги націй
Кріштіану Роналду / фото: Daily Post

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду допоможе своїй команді у заключних поєдинках Ліги націй проти Італії та Польщі.

Кріштіану Роналду візьме участь у поєдинках Ліги націй проти Італії (17 листопада) та Польщі (20 листопада). Португалець, в активі якого 85 голів за національну команду, повернеться у збірну після того, як не був викликаний на жовтневі поєдинки, повідомляє Corriere dello Sport.

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Нагадаємо, саме тоді розгорівся скандал, пов'язаний із звинуваченнями Роналду у згвалтуванні американки Кетрін Майорги. Саме через це Кріштіану начебто попросив Фернанду Сантуша не викликати його у збірну Португалії до кінця року.

Збірна Португалії лідирує у групі 3 дивізіону А Ліги націй. Підопічні Фернанду Сантуша набрали 6 очок у 2 матчах. У Італії 4 очки у зіграних 3 поєдинках, у Польщі – 1 пункт в 3 матчах.

Ліга націй5 тур

Італія - Португалія: Субота 17 листопада 2018

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