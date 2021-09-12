"Повернення в Манчестер Юнайтед – це найкраще рішення, яке я ухвалював. Це було зроблено в потрібний момент. Я хочу увійти в історію, допомогти Манчестер Юнайтед добитися відмінних результатів і виграти трофеї", – цитує Роналду Goal з посиланням на Telefoot.

Казковий камбек Роналду у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 4:1

Зазначимо, що Кріштіану вже зіграв у першому матчі за Манчестер Юнайтед після повернення, відзначившись дублем у ворота Ньюкасла.

Нагадаємо, "червоні дияволи" віддав Ювентусу за Роналду скромні 15 млн євро з бонусами.

Манчестер Юнайтед з феєричним поверненням Роналду розгромив Ньюкасл, Челсі завдяки дублю Лукаку здолав Астон Віллу