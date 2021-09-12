Роналду: Повернення в Манчестер Юнайтед – це найкраще рішення, яке я ухвалював
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду емоційно прокоментував свій перехід до "червоних дияволів".
"Повернення в Манчестер Юнайтед – це найкраще рішення, яке я ухвалював. Це було зроблено в потрібний момент. Я хочу увійти в історію, допомогти Манчестер Юнайтед добитися відмінних результатів і виграти трофеї", – цитує Роналду Goal з посиланням на Telefoot.
Казковий камбек Роналду у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 4:1
Зазначимо, що Кріштіану вже зіграв у першому матчі за Манчестер Юнайтед після повернення, відзначившись дублем у ворота Ньюкасла.
Нагадаємо, "червоні дияволи" віддав Ювентусу за Роналду скромні 15 млн євро з бонусами.
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