"У неділю грає король" – саме такими словами Кріштіану Роналду анонсував своє повернення на поле в матчі проти Райо Вальєкано. Ерік Тен Хаг підтвердив готовність випустити його, але додав: "Подивимось, скільки він зможе зіграти". Обидва пани не збрехали.

"Роналду не на рівні гравців Манчестер Юнайтед", – Тен Хаг оцінив готовність Кріштіану до матчів АПЛ

Роналду потрапив у стартовий склад на домашній товариський поєдинок проти Райо. Востаннє португалець виходив на поле у футболці Манчестер Юнайтед аж 9 травня, а його крайній матч на Олд Траффорд датується 2 травням. Після цього форвард намагався вибити трансфер, бажаючи перейти у клуб, який грає в Лізі чемпіонів, однак після тривалих перемовин йому довелося повернутись у табір "дияволів".

Для Еріка Тен Хага, як і для літніх новачків МЮ, цей матч стане дебютним в стінах "Театру мрій". До цього манкуніанці провели потужне турне по Азії та Австралії, здобувши три перемоги й нічию у чотирьох спарингах проти Ліверпуля, Мельбурн Вікторі, Крістал Пелас та Астон Вілли (сумарний рахунок – 13:3). Вчора в Осло МЮ зазнав першої поразки з новим тренером, мінімально поступившись Атлетіко в Осло.

МЮ вперше програв під керівництвом Тен Хага – екс-зірка Шахтаря отримав хамську червону у бійні з Атлетіко