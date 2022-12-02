Піренейці вже гарантували собі путівку в 1/8 фіналу ЧС-2022, обігравши Гану та Уругвай. Водночас Португалія може стати однією з двох збірних, які завершать груповий етап з максимальними показниками. Для цього їй (як і Бразилії) потрібна ще одна перемога.

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"Вихід у плей-офф гарантований, але ми також хочемо посісти перше місце. Для цієї команди та наших цілей немає жодних обмежень. Зробімо більше! Вперед Португалія!" – написав Роналду у своєму Instagram.

Нагадаємо, останній матч у групі H Португалія проведе проти Південної Кореї. Гра відбудеться сьогодні, старт о 17:00. Щоб посісти перше місце у своєму квартеті підопічним Фернанду Сантуша вистачить навіть нічиєї.

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